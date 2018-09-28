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Российский исследователь рассказал о подозрительных космонавтах и дырах на всей МКС

Исследователю из Нижнего Тагила Валентину Дегтереву удалось снять «интересное» видео во время прямой трансляции с Международной космической станции (МКС).

Пилотируемый космический корабль "Союз".
Пилотируемый космический корабль "Союз".
Открытые источники в Интернете (СС0)

На кадрах видно, как два члена международного экипажа — Серина Ауньен-Чэнселлор и Олег Артемьев — пристально рассматривают часть стены на научном модуле станции. Американка нашла там новое отверстие, уверен исследователь.

Видеозапись была сделала Дегтеревым в ночь на 26 сентября. Он увидел, как Серина вызвала по внутренней связи бортинженера Артемьева, который осмотрел стену и сделал фотографии, после чего космонавты сложили оборудование и покинули модуль. Видеотрансляция прекратилась, новых включений больше не было.

«Возможно, что эти загадочные дыры появились уже по всей станции», — предположил исследователь.

Он не исключает, что элементы МКС начали подвергаться разрушению, и жизнь космонавтов подвергается риску, пишет ura.ru. Дегтерев отметил, что в той части модуля нет никакого оборудования, поэтому столь пристальное внимание экипажа к стене не связано с какими-либо научными работами.

Дыру в обшивке пристыкованного корабля обнаружили 30 августа. Космонавты обработали ее спецгерметиком. На Земле сначала предположили, что причиной появления отверстия стал метеорит, но вскоре стало ясно, что это дыра от сверла. Специальная комиссия расследует происшествие на космическом корабле «Союз», пристыкованном к МКС.

Чем известен Валентин Дегтерев

Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».

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