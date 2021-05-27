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Жизнь

Российский космонавт проткнул скафандр скрепкой и отремонтировал резинкой

Космонавт Петр Дубров отремонтировал российский скафандр перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает РИА «Новости».

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

О ремонте скафандра стало известно из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА.

«Я закончил ремонт», — сказал Дубров специалисту в подмосковном Центре управления полетами.

Космонавт загерметизировал отверстие в скафандре резиновой накладкой и убедился, что утечки воды из него больше нет.

Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану в скафандре «Орлан-МКС» при проверке перед выходом в космос, что вызвало утечку.

В «Роскосмосе» ранее отметили, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода, который запланирован на 2 июня.

Космонавтам предстоит подготовить модуль «Пирс» к расстыковке перед приходом нового модуля «Наука», заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря» и установить оборудование экспериментов «Тест» и «Выносливость».

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