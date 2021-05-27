Российский космонавт проткнул скафандр скрепкой и отремонтировал резинкой

О ремонте скафандра стало известно из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА.
«Я закончил ремонт», — сказал Дубров специалисту в подмосковном Центре управления полетами.
Космонавт загерметизировал отверстие в скафандре резиновой накладкой и убедился, что утечки воды из него больше нет.
Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану в скафандре «Орлан-МКС» при проверке перед выходом в космос, что вызвало утечку.
В «Роскосмосе» ранее отметили, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода, который запланирован на 2 июня.
Космонавтам предстоит подготовить модуль «Пирс» к расстыковке перед приходом нового модуля «Наука», заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря» и установить оборудование экспериментов «Тест» и «Выносливость».