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18 февраля
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Жизнь

Российский мэр после разноса «засучил рукава» и вышел на работу в шесть утра

Мэр Перми Дмитрий Самойлов утром 18 февраля вместе с подчиненными вышел контролировать уборку снега с городских улиц, на очистку которых заключены контракты на 1,4 млрд рублей, сообщает URA.RU.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

О раннем выходе на работу Самойлов рассказал в своем Instagram, отметив, что «нужно поднажать по уборке тротуаров и остановок».

«С 6:30 утра вместе с главами районов и моим замом, отвечающим за уборку снега, объехал город. Эта зима бьет рекорды по количеству осадков. <…> Для подрядчиков это не должно быть оправданием, надо засучить рукава и работать. Задача для всех ясна — усиленная вывозка снега» — написал Самойлов.

За два дня до этого врио губернатора региона Дмитрий Махонин раскритиковал в своем Instagram уборку улиц Перми.

«Похоже, ждут весну, чтобы снег растаял сам. Пора кому-то вспомнить, что нужно убирать город», — написал Махонин.

Как отмечает издание, в январе 2020 года одну из дорожных организаций оштрафовали на 3,5 млн рублей. В 2019 году администрация заключила с компанией три контракта на общую сумму 1,4 млрд рублей — на содержание улиц в одном из районов города.

Таким образом, штраф составил около 0,2% от суммы контрактов.

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