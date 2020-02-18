Российский мэр после разноса «засучил рукава» и вышел на работу в шесть утра

О раннем выходе на работу Самойлов рассказал в своем Instagram, отметив, что «нужно поднажать по уборке тротуаров и остановок».
«С 6:30 утра вместе с главами районов и моим замом, отвечающим за уборку снега, объехал город. Эта зима бьет рекорды по количеству осадков. <…> Для подрядчиков это не должно быть оправданием, надо засучить рукава и работать. Задача для всех ясна — усиленная вывозка снега» — написал Самойлов.
За два дня до этого врио губернатора региона Дмитрий Махонин раскритиковал в своем Instagram уборку улиц Перми.
«Похоже, ждут весну, чтобы снег растаял сам. Пора кому-то вспомнить, что нужно убирать город», — написал Махонин.
Как отмечает издание, в январе 2020 года одну из дорожных организаций оштрафовали на 3,5 млн рублей. В 2019 году администрация заключила с компанией три контракта на общую сумму 1,4 млрд рублей — на содержание улиц в одном из районов города.
Таким образом, штраф составил около 0,2% от суммы контрактов.