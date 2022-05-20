Российский миллиардер подал на развод с главной гимнасткой страны

Мировой судья в Крылатском в Москве рассмотрит этот вопрос 7 июня, сообщили РИА Новости в суде.

Инициатива исходит от Усманова, уточнили в суде.

У известного бизнесмена и главного тренера сборной России по художественной гимнастике нет общих детей.

Усманов и Винер поженились в 1992 году, напоминает bfm.ru.

О причине их расставания пока не сообщается.

Алишер Усманов находится на седьмой строчке в рейтинге богатейших людей России с состоянием 11,5 млрд долларов, пишет DP.RU. Ирина Винер занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, сообщает РБК.