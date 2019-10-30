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Жизнь

Российский миллиардер вспомнил о романе с Собчак и опубликовал совместное фото с вечеринки

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.

Ксения Собчак на Мальдивах.
Ксения Собчак на Мальдивах.
www.instagram.com/xenia_sobchak

«Ей 19, мне чуть больше 40… как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман…» — расчувствовался Джабраилов в подписи к фото.

Собчак прокомментировала пост: «Да, это было очень красивое время. Всегда в памяти».

Роман светской дивы и бизнесмена случился в начале 2000-х, когда юная Собчак рассталась со своим предыдущим молодым человеком Вячеславом Лейбманом. По слухам, Джабраилов и Лейбман оба боролись за сердце Собчак и буквально осыпали ее подарками, Лейбман подарил ей квартиру, а Джабраилов — машину и драгоценности, сообщает НТВ.

Умар Джабраилов — уроженец Грозного, российский предприниматель, экс-кандидат в президенты РФ, меценат. Основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», пишет ura.ru. В августе 2017 года он оказался в центре скандала, устроив стрельбу в номере отеля Four Seasons в центре Москвы.

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