Российский миллиардер вспомнил о романе с Собчак и опубликовал совместное фото с вечеринки

«Ей 19, мне чуть больше 40… как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман…» — расчувствовался Джабраилов в подписи к фото.

Собчак прокомментировала пост: «Да, это было очень красивое время. Всегда в памяти».

Роман светской дивы и бизнесмена случился в начале 2000-х, когда юная Собчак рассталась со своим предыдущим молодым человеком Вячеславом Лейбманом. По слухам, Джабраилов и Лейбман оба боролись за сердце Собчак и буквально осыпали ее подарками, Лейбман подарил ей квартиру, а Джабраилов — машину и драгоценности, сообщает НТВ.

Умар Джабраилов — уроженец Грозного, российский предприниматель, экс-кандидат в президенты РФ, меценат. Основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», пишет ura.ru. В августе 2017 года он оказался в центре скандала, устроив стрельбу в номере отеля Four Seasons в центре Москвы.