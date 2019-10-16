Российский Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»

Минюст России обратился в Верховный суд с заявлением о ликвидации движения Льва Пономарева «За права человека», передает РИА Новости .

Заявление поступило в суд 11 октября и будет рассмотрено 14 ноября.

Отмечается, что в феврале этого года движение «За права человека» было признано иностранным агентом.

Из иска Минюста следует, что в конце прошлого года Генпрокуратура инициировала проверку «За права человека», но к установленному сроку движение не представило необходимых документов.

В министерстве юстиции полагают, что «движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава».

Помимо этого несколько раз организация была оштрафована районными и мировыми судами в Москве.

Сам Лев Пономарев, говоря о перспективах судебных тяжб, заявил «Коммерсанту»: «Бесспорно, если мы проиграем все суды и движение будет ликвидировано, мы в каком-то виде себя сохраним. В каком — я еще не знаю, надо понаблюдать за развитием событий».