Российский Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»

Заявление поступило в суд 11 октября и будет рассмотрено 14 ноября.
Отмечается, что в феврале этого года движение «За права человека» было признано иностранным агентом.
Из иска Минюста следует, что в конце прошлого года Генпрокуратура инициировала проверку «За права человека», но к установленному сроку движение не представило необходимых документов.
В министерстве юстиции полагают, что «движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава».
Помимо этого несколько раз организация была оштрафована районными и мировыми судами в Москве.
Сам Лев Пономарев, говоря о перспективах судебных тяжб, заявил «Коммерсанту»: «Бесспорно, если мы проиграем все суды и движение будет ликвидировано, мы в каком-то виде себя сохраним. В каком — я еще не знаю, надо понаблюдать за развитием событий».