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Жизнь

Российский Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»

Минюст России обратился в Верховный суд с заявлением о ликвидации движения Льва Пономарева «За права человека», передает РИА Новости.

Суд
Суд
СС0

Заявление поступило в суд 11 октября и будет рассмотрено 14 ноября.

Отмечается, что в феврале этого года движение «За права человека» было признано иностранным агентом.

Из иска Минюста следует, что в конце прошлого года Генпрокуратура инициировала проверку «За права человека», но к установленному сроку движение не представило необходимых документов.

В министерстве юстиции полагают, что «движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава».

Помимо этого несколько раз организация была оштрафована районными и мировыми судами в Москве.

Сам Лев Пономарев, говоря о перспективах судебных тяжб, заявил «Коммерсанту»: «Бесспорно, если мы проиграем все суды и движение будет ликвидировано, мы в каком-то виде себя сохраним. В каком — я еще не знаю, надо понаблюдать за развитием событий».

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