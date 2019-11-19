Главный российский «мушкетер» объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия, заявил актер на телеканале НТВ.

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно», — пошутил актер.

26 декабря Боярский будет праздновать юбилей. Актер признался, что не любит дни рождения и хочет, чтобы «скорее закончилось это идиотское число», и он «спокойно мог жить», пишут « ».

На пенсии Боярский намерен уделять больше времени внукам.

Об актере

Михаил Боярский родился в Санкт-Петербурге в 1949 году в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии его приняли в труппу Театра имени Ленсовета, пишет mail.ru. С 1988 по 2007 годы являлся художественным руководителем театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.

Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Старший сын», «Собаке на сене» и другим, а также песням «Зеленоглазое такси» и «Городские цветы».