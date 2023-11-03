5 ноября
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Жизнь

Российский оператор связи усилил 4G в селе Майма

МегаФон расширил 4G-покрытие для жителей Маймы в Республике Алтай. Оператор модернизировал существующую базовую станцию и теперь сельчане, а также путешественники смогут воспользоваться улучшенным качеством связи.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Фото: Ирина Пергаева.

Майма — это районный центр с более чем двухсотлетней историей, в котором проживает около 17 тысяч человек. Село расположено всего в девяти километрах от Горно-Алтайска. Это самый посещаемый туристами населенный пункт, поскольку именно Майма встречает всех отдыхающих, въезжающих в республику. Минувшим летом сюда больше всего приезжали туристы из соседнего Алтайского края, а также Московской, Новосибирской, Тюменской и Свердловской областей.

Связисты модернизировали телеком-оборудование, что позволило расширить зону покрытия сети четвёртого поколения на территории посёлка и в его окрестностях. Теперь жители второго по численности населённого пункта Горного Алтая, а также туристы могут оценить более стабильный сигнал голосовой связи и интернет-соединения. Низкочастотный диапазон лучше проникает внутрь зданий, а также имеет увеличенную дальность и позволяет обеспечить стабильную передачу данных на большом расстоянии.

Майма — привлекательная для туристов локация, крупный населённый пункт Республики Алтай, который имеет общие коммуникации и единую транспортную сеть с Горно-Алтайском. Учитывая эти особенности МегаФон продолжает развивать там телеком-инфраструктуру. Благодаря модернизации мы смогли улучшить качество связи на территории всего районного центра, в том числе в геологическом музее. Теперь жители и гости Маймы могут беспрепятственно совершать звонки на территории всего села, в том числе через мессенджеры, ориентироваться по онлайн-путеводителям и навигаторам, делиться яркими впечатлениями в социальных сетях, — отмечает Мария Занько, директор МегаФона в Республике Алтай.

Кроме того, проведённая модернизация сети расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и сёрфить в интернете на привычных скоростях.

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