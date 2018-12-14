Российский пенсионер отремонтировал терапию в больнице на «похоронные» деньги

На проведение работ 76-летний мужчина потратил как собственные средства, так и деньги, собранные у друзей-единомышленников.

Вложить собственные деньги в ремонт 76-летний мужчина решил после того, как сам попал в местный стационар и увидел, в каком состоянии находится медучреждение. Выяснилось, что на ремонт больницы региональный минздрав деньги не выделял. Тем не менее на открытие обновленного отделения приехал глава ведомства Антон Шаклунов. Ему пенсионер рассказал, что экс-министр Ирина Переслегина обещала ремонт, но средств не нашла.

«35 лет не было ремонта! — приводит слова Найденко NN.ru. — Я и подумал — да елки-палки, пожертвую я свою пенсию, да еще у жены есть пенсия, да и запас на похороны есть».

Понимая, что своих накоплений все равно не хватит, мужчина обратился к землякам через районную газету — к предпринимателям, у которых есть мамы и папы, бабушки и дедушки.

В итоге за два года было отремонтировано уже все терапевтическое отделение — 20 палат и процедурные кабинеты, пишет ura.ru. В каждом помещении теперь висит табличка, на которой написано, кто именно дал денег на ремонт. Вопрос принципиальный.