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Жизнь

Российский певец отменил сибирскую часть тура из-за частичной мобилизации

Российский певец Сергей Драгни отменил концертный тур в Сибири на фоне частичной мобилизации. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

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«Друзья, у меня очень печальные новости. К сожалению, концерты в Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске и Иркутске переносятся на 2023 год», — написал певец.

В Барнауле его концерт был запланирован на 26 сентября. Поклонники отреагировали на отмену выступления спокойно.

«Главное, чтобы с вами все было хорошо», — отметила одна из комментаторов.

Сергей Драгни — 29-летний российский хип-хоп и поп исполнитель. Он участвовал в шоу «Песни» и «Песни 2 сезон» на ТНТ.

Ранее основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше из-за убеждений насчет России.

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