Российский певец отменил сибирскую часть тура из-за частичной мобилизации

«Друзья, у меня очень печальные новости. К сожалению, концерты в Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске и Иркутске переносятся на 2023 год», — написал певец.
В Барнауле его концерт был запланирован на 26 сентября. Поклонники отреагировали на отмену выступления спокойно.
«Главное, чтобы с вами все было хорошо», — отметила одна из комментаторов.
Сергей Драгни — 29-летний российский хип-хоп и поп исполнитель. Он участвовал в шоу «Песни» и «Песни 2 сезон» на ТНТ.
Ранее основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше из-за убеждений насчет России.