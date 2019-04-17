Российский писатель Дмитрий Быков впал в кому

17 апреля 51-летний писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе. Врачи подозревают у него инсульт, пишет «КП» со ссылкой на свои источники.

16 апреля Быков должен был выступить в Уфе, но лекцию отменили за несколько часов до начала. Писателя экстренно доставили в городскую больницу.

Сейчас Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы.

«Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения», — отмечают медики.

Кто такой Дмитрий Быков

Дмитрий Быков — русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик, политический деятель, представитель оппозиции. В 2018 году Быков получил третью премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».