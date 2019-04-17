Российский писатель Дмитрий Быков впал в кому

16 апреля Быков должен был выступить в Уфе, но лекцию отменили за несколько часов до начала. Писателя экстренно доставили в городскую больницу.
Сейчас Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы.
«Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения», — отмечают медики.
Кто такой Дмитрий Быков
Дмитрий Быков — русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик, политический деятель, представитель оппозиции. В 2018 году Быков получил третью премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».