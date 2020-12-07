Российский полюс холода: минус 50 градусов зафиксировали в самом ледяном городе мира

В Верхоянске столбики термометров показали, что температура воздуха опустилась до — 49 градусов. В Усть-Нере и Оймяконе было еще на один градус холоднее.
Похожие погодные условия были зафиксированы в Момском районе республики.
По утверждениям экспертов, Верхоянск и село Оймякон имеют шансы стать полюсами холода — там столбики термометров уже опускались ниже минус 67 градусов, пишет «МК».
Оймякон считается самым холодным городом на Земле.
Сибирский антициклон
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели в центре и на юге европейской территории РФ установится мощный блокирующий антициклон — каждый день будет неизменчивая, солнечная и морозная погода.
Антициклон сформировался в Сибири, а потом двинулся на запад, пишет News.ru. Поэтому на юг западной Сибири и на юг средней Сибири до сих пор распространяется область высокого давления.