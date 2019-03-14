Российский правозащитник предлагает брать в семьи пожилых бомжей и бездомных инвалидов

Он предлагает использовать механизм усыновления, когда в семью берется приемный ребенок, а люди, взявшие его, получают определенную компенсацию. По мнению правозащитника, такая же схема подойдет для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность.
Михаил Федотов,
председатель Совета при президенте РФ по правам человека:
Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти. И дети, и бездомные — не бычки. К ним надо относится по-человечески.