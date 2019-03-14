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Жизнь

Российский правозащитник предлагает брать в семьи пожилых бомжей и бездомных инвалидов

Идеею прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям высказал председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, пишет «Интерфакс».

Лёжка бомжей под коммунальным мостом.
Лёжка бомжей под коммунальным мостом.
Михаил Хаустов

Он предлагает использовать механизм усыновления, когда в семью берется приемный ребенок, а люди, взявшие его, получают определенную компенсацию. По мнению правозащитника, такая же схема подойдет для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность.

Михаил Федотов,
председатель Совета при президенте РФ по правам человека:

Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти. И дети, и бездомные — не бычки. К ним надо относится по-человечески.

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