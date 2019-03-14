Российский правозащитник предлагает брать в семьи пожилых бомжей и бездомных инвалидов

Идеею прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям высказал председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, пишет «Интерфакс».

Он предлагает использовать механизм усыновления, когда в семью берется приемный ребенок, а люди, взявшие его, получают определенную компенсацию. По мнению правозащитника, такая же схема подойдет для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность.

Михаил Федотов,

председатель Совета при президенте РФ по правам человека: