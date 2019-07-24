Российский робот-спасатель Федор «попросил» сменить ему имя

«Федор сам попросил», — написал Рогозин в ответ на вопросы пользователей о переименовании робота.
Разработкой Skybot F-850 занимались специалисты Фонда перспективных исследований по заказу МЧС России. Прототип робота Федора в 2015 году разработчики продемонстрировали Владимиру Путину: тогда он показал президенту езду на квадроцикле и несколько раз выстрелил из пистолета по мишени.
Предполагается, что Skybot F-850 будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях.
Дмитрий Рогозин так описал свою встречу с роботом в 2016 году: «Скомандовал Фёдору: „Упал-отжался!“ Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдёт этот Фёдор. Таких берут в космонавты»