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Жизнь

Российский робот-спасатель Федор «попросил» сменить ему имя

Человекообразного робота-спасателя Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) переименовали в Skybot F-850 по просьбе самого андроида. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обращает внимание РБК.

Робот Федор.
Робот Федор.
Скриншот с youtube.com

«Федор сам попросил», — написал Рогозин в ответ на вопросы пользователей о переименовании робота.

Разработкой Skybot F-850 занимались специалисты Фонда перспективных исследований по заказу МЧС России. Прототип робота Федора в 2015 году разработчики продемонстрировали Владимиру Путину: тогда он показал президенту езду на квадроцикле и несколько раз выстрелил из пистолета по мишени.

Предполагается, что Skybot F-850 будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях.

Дмитрий Рогозин так описал свою встречу с роботом в 2016 году: «Скомандовал Фёдору: „Упал-отжался!“ Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдёт этот Фёдор. Таких берут в космонавты»

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