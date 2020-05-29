Российский шоумен спародировал диалог Путина и Собянина о графике прогулок

Собянин предложил разрешить жителям города выходить на прогулки по графику с 1 июня. Расписание прогулок будет зависеть от номеров домов.
«Смотрите: сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно. Далее, конечно же, те, у которых дома параллельны экватору. И после них — дома, которые находятся в программе реновации», — пародирует мэра юморист.
В видеоролике Галкин исполнил роли обоих политиков сразу.
https://www.instagram.com/tv/CAvjCDgHk2r/
В итоге совещания «Путин» и «Собянин» договорились назвать столичное нововведение «График, чтобы свободно подышать через день».
Пользователи Instagram посмотрели пародию более 1,6 млн раз, пишет News.ru.
Алексей Навальный в комментариях к посту написал, что «мэр» в исполнении Галкина объяснил график более понятно, чем настоящий градоначальник в реальной жизни.