Российский судья высказался за возврат смертной казни

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов считает, что в России нужно вернуть исключительную меру наказания. Об этом он заявил на встрече со студентами юридического факультета Казанского федерального университета.

«Я сторонник смертной казни и объясню почему. Есть преступления, которые могут быть пограничными, ситуативными, случайными. Но как относиться к преступлениям, которые совершал Чикатило? Когда детей убивают? Разве это соразмерно пожизненному лишению свободы?» — цитирует Гилазова «Татар-информ».

Он добавил, что «в некоторых ситуациях бессмысленно говорить об исправлении».

«Мера наказания несет много функций, и в первую очередь это наказание, соразмерное содеянному. Поэтому я остаюсь сторонником смертной казни», — отметил глава Верховного суда Татарстана.

Смертная казнь была высшей мерой наказания в Советском Союзе. Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года — с момента вступления в Совет Европы, пишет znak.com. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Сейчас в РФ смертная казнь законодательно не отменена, ее альтернативой является пожизненное заключение.