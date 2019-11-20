Российский судья высказался за возврат смертной казни

«Я сторонник смертной казни и объясню почему. Есть преступления, которые могут быть пограничными, ситуативными, случайными. Но как относиться к преступлениям, которые совершал Чикатило? Когда детей убивают? Разве это соразмерно пожизненному лишению свободы?» — цитирует Гилазова «Татар-информ».
Он добавил, что «в некоторых ситуациях бессмысленно говорить об исправлении».
«Мера наказания несет много функций, и в первую очередь это наказание, соразмерное содеянному. Поэтому я остаюсь сторонником смертной казни», — отметил глава Верховного суда Татарстана.
Смертная казнь была высшей мерой наказания в Советском Союзе. Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года — с момента вступления в Совет Европы, пишет znak.com. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Сейчас в РФ смертная казнь законодательно не отменена, ее альтернативой является пожизненное заключение.