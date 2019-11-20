Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Российский судья высказался за возврат смертной казни

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов считает, что в России нужно вернуть исключительную меру наказания. Об этом он заявил на встрече со студентами юридического факультета Казанского федерального университета.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

«Я сторонник смертной казни и объясню почему. Есть преступления, которые могут быть пограничными, ситуативными, случайными. Но как относиться к преступлениям, которые совершал Чикатило? Когда детей убивают? Разве это соразмерно пожизненному лишению свободы?» — цитирует Гилазова «Татар-информ».

Он добавил, что «в некоторых ситуациях бессмысленно говорить об исправлении».

«Мера наказания несет много функций, и в первую очередь это наказание, соразмерное содеянному. Поэтому я остаюсь сторонником смертной казни», — отметил глава Верховного суда Татарстана.

Смертная казнь была высшей мерой наказания в Советском Союзе. Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года — с момента вступления в Совет Европы, пишет znak.com. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Сейчас в РФ смертная казнь законодательно не отменена, ее альтернативой является пожизненное заключение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость