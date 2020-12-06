Российский «Терминатор» по оценке экспертов «заменит целый взвод»

Машина оснастили сверхзвуковым противотанковым ракетным комплексом «Атака», способным поражать цели на расстоянии до шести километров.
Также есть две 30-мм пушки — против пехоты и вертолетов, два гранатомета и пулемета Калашникова.
«БМПТ развивает скорость до 60 километров в час и управляется экипажем из пяти человек. Его конструкция основана на базе танка Т-90», — отмечает издание.
По мнению военных экспертов, один такой БМПТ может заменить мотострелковый взвод из 40 солдат и шесть бронемашин.
Впервые «Терминаторов» представили на военном параде на Красной площади в 2018 году.
Рссийские военные получили восемь таких машин — их протестируют на учениях, при этом они уже принимали участие в российской операции в Сирии.
Ранее сообщали, что в горах Алтая пройдут военные учения с участием «Крокодилов» и «Терминаторов».