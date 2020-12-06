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Жизнь

Российский «Терминатор» по оценке экспертов «заменит целый взвод»

Поступившие на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» высоко оценили эксперты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание Defense News

Танк.
Танк.
mil.ru

Машина оснастили сверхзвуковым противотанковым ракетным комплексом «Атака», способным поражать цели на расстоянии до шести километров.

Также есть две 30-мм пушки — против пехоты и вертолетов, два гранатомета и пулемета Калашникова.

«БМПТ развивает скорость до 60 километров в час и управляется экипажем из пяти человек. Его конструкция основана на базе танка Т-90», — отмечает издание.

По мнению военных экспертов, один такой БМПТ может заменить мотострелковый взвод из 40 солдат и шесть бронемашин.

Впервые «Терминаторов» представили на военном параде на Красной площади в 2018 году.

Рссийские военные получили восемь таких машин — их протестируют на учениях, при этом они уже принимали участие в российской операции в Сирии.

Ранее сообщали, что в горах Алтая пройдут военные учения с участием «Крокодилов» и «Терминаторов».

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