Российский триколор. 6 неочевидных фактов о государтсвенном флаге

22 августа в России отмечают День государственного флага. Рассказываем, кто создал триколор и какие его цвета часто путают.

Триколор взвился в небесах страны незадолго до распада СССР в 1991 году. Вот список самых малоизвестных фактов из «биографии» современного российского флага.

1. Создателем триколора считают Петра I. В 1705 году император издал указ, по которому на торговых судах поднимали именно бело-сине-красный флаг.

2. Самый большой российский флаг подняли на горе Эльбрус в 2016 году. Его площадь составила почти 1000 квадратных метров.

Российский флаг. Открытые источники в Интернете ( СС0)

3. Флаг РФ занесен в книгу рекордов Гиннеса. В 2013 году жители Владивостока создали флаг страны длиной 700 метров.

4. При изображении флага нередко путают цвет средней полосы. По ошибке для нее используют голубой цвет вместо темно-синего.

5. Есть легенда, что у матросов не получалось запомнить порядок цветов на флаге. Чтобы не забывать, смекалистые моряки придумали аббревиатуру «бесик» — по первым буквам цветов.

Триколор. Михаил Хаустов

6. Для государственного флага России существует свой ГОСТ. Сделано это специально для дизайнеров. ГОСТ действует с 1998 года. Он регламентирует точные оттенки цветов, используемые для триколора.