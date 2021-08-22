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Жизнь

Российский триколор. 6 неочевидных фактов о государтсвенном флаге

22 августа в России отмечают День государственного флага. Рассказываем, кто создал триколор и какие его цвета часто путают.

Флаг России
Флаг России
СС0

Триколор взвился в небесах страны незадолго до распада СССР в 1991 году. Вот список самых малоизвестных фактов из «биографии» современного российского флага.

1. Создателем триколора считают Петра I. В 1705 году император издал указ, по которому на торговых судах поднимали именно бело-сине-красный флаг.

2. Самый большой российский флаг подняли на горе Эльбрус в 2016 году. Его площадь составила почти 1000 квадратных метров.

Российский флаг.
Российский флаг.
Открытые источники в Интернете (СС0)

3. Флаг РФ занесен в книгу рекордов Гиннеса. В 2013 году жители Владивостока создали флаг страны длиной 700 метров.

4. При изображении флага нередко путают цвет средней полосы. По ошибке для нее используют голубой цвет вместо темно-синего.

5. Есть легенда, что у матросов не получалось запомнить порядок цветов на флаге. Чтобы не забывать, смекалистые моряки придумали аббревиатуру «бесик» — по первым буквам цветов.

Триколор.
Триколор.
Михаил Хаустов

6. Для государственного флага России существует свой ГОСТ. Сделано это специально для дизайнеров. ГОСТ действует с 1998 года. Он регламентирует точные оттенки цветов, используемые для триколора.

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