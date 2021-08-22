Российский триколор торжественно подняли на набережной Оби в Барнауле

Торжественная церемония поднятия Государственного флага России состоялась 22 августа на набережной Оби в Барнауле, сообщили в городской администрации.

День государственного флага в Барнауле.

Мероприятие было посвящено Дню Государственного флага Российской Федерации. В церемонии приняли участие первые лица края и города.

Для барнаульцев и гостей города прозвучал гимн страны в исполнении Барнаульского академического хора имени Тарнецкого.

Также в мэрии сообщают, что в течение дня на улицах краевой столицы пройдут молодежные акции по раздаче жителям трехцветных лент, символизирующих российский флаг.

Кроме того, в парке «Центральный» состоится молодежный праздник с мастер-классами и флешмобами, посвященный Дню флага. На спортивной площадке по улице Декабристов, 6а среди детей и подростков, занимающихся в проекте «Летний дворовый инструктор», проведут турнир по мини-футболу, а на стадионе «Лабиринт» состоится спортивно-патриотическая программа для семейных команд.