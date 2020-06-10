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Жизнь

Российский турбизнес будет взвинчивать цены, чтобы отбить коронавирусные потери

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.

Бикини. Пляжный отдых.
Бикини. Пляжный отдых.
СС0

По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Падение оборота в секторе туризма из-за эпидемии COVID-19 составило от 95% до 100%, недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 трлн рублей.

По словам господина Курносова, если действующие ограничения на внешних рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти. Это связано с увеличившимся спросом на отечественные курорты.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20−30%", — указал он.

Пляжный отдых на Оби.
Пляжный отдых на Оби.
Анна Зайкова.

Россия готова постепенно открывать туристический сезон, ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Что происходит на Алтае

С 8 июня в Белокурихе разрешено принимать гостей санаториям, имеющим медицинскую лицензию. Остальные средства размещения по прежнему остаются закрытыми.

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