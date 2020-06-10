Российский турбизнес будет взвинчивать цены, чтобы отбить коронавирусные потери

По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Падение оборота в секторе туризма из-за эпидемии COVID-19 составило от 95% до 100%, недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 трлн рублей.

По словам господина Курносова, если действующие ограничения на внешних рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти. Это связано с увеличившимся спросом на отечественные курорты.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20−30%", — указал он.