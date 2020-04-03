Российский вирусолог рассказал, почему новый коронавирус не мог быть выведен искусственно

Новый короновирус — результат мутаций, который в природе сумел преодолеть межвидовой барьер и стал опасен для человека. Это не результат человеческого труда. Такое заявление сделал заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

На ученом совете в университете, который был посвящен развенчанию мифов вокруг нового коронавируса, профессор Щелканов рассказал, что слухи об искусственном происхождении вируса ничем не обоснованы. Они базируются лишь на том, что SARS-CoV-2 (официальное название) содержит фрагменты других вирусов.

«Коронавирусы обладают повышенной способностью к генетической рекомбинации, — говорит Щелканов. — То есть к перераспределению генетического материала путем разрыва и соединения разных молекул, приводящему к появлению новых комбинаций генов».

Эти рекомбинации многочисленны. Коронавирусы прекрасно «переплетатся» меду собой и другими вирусами. «Но это никак не может являться доказательством искусственности», — сказал Щелканов.