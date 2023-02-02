Российский военный поймал дрон ВСУ и сломал его руками

Российский военный поймал дрон ВСУ на лету и сломал его руками, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Украинский дрон сбросил гранату на российского военнослужащего в заснеженном лесу. Но боец увернулся.

Военнослужащий поймал квадрокоптер, когда тот спустился ниже для оценки ущерба.

«Наш боец увернулся от гранаты и сломал украинский дрон голыми руками», — подчеркивают в сообщении.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ранее попытки сбивать дроны считали бесполезными. Но на СВО доказали обратное.