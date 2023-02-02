2 февраля
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Жизнь

Российский военный поймал дрон ВСУ и сломал его руками

Российский военный поймал дрон ВСУ на лету и сломал его руками, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Украинский дрон сбросил гранату на российского военнослужащего в заснеженном лесу. Но боец увернулся.

Военнослужащий поймал квадрокоптер, когда тот спустился ниже для оценки ущерба.

«Наш боец увернулся от гранаты и сломал украинский дрон голыми руками», — подчеркивают в сообщении.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ранее попытки сбивать дроны считали бесполезными. Но на СВО доказали обратное.

«Хотя вопросов больше, чем ответов, вполне допускаю, что произошел неординарный эпизод боевых действий», — сказал он. Об этом пишет РИА Новости.

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