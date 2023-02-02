Российский военный поймал дрон ВСУ и сломал его руками

Украинский дрон сбросил гранату на российского военнослужащего в заснеженном лесу. Но боец увернулся.
Военнослужащий поймал квадрокоптер, когда тот спустился ниже для оценки ущерба.
«Наш боец увернулся от гранаты и сломал украинский дрон голыми руками», — подчеркивают в сообщении.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ранее попытки сбивать дроны считали бесполезными. Но на СВО доказали обратное.
«Хотя вопросов больше, чем ответов, вполне допускаю, что произошел неординарный эпизод боевых действий», — сказал он. Об этом пишет РИА Новости.
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