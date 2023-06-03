3 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Российский военный притворился мертвым и обманул дрон ВСУ

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга выжил при атаке ВСУ, притворившись мертвым. Так он обманул украинский дрон. Об этом сообщает URA.ru.

Дрон.
Дрон.
СС0

Мужчина попал под обстрел во время выполнения боевой задачи. Украинский беспилотник сбрасывал гранаты, одна из которых взорвалась вблизи российского бойца.

Чтобы выжить, военный затаил дыхание и притворился мертвым. Это сработало - дрон покружил недолгое время и оставил позицию.

После этого мужчина добежал до своих позиций и донес командирам важную информацию.

«Спецоперация раскрывает в каждом солдате какие-то новые качества, о которых, возможно, он никогда и не подозревал", - отметил военный.

Боец отметил, что в сложных ситуациях важен не только героизм, но и смекалка.

"И себе жизнь спас, и роте информацию добыл", - поделился солдат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость