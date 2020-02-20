Российское «поле чудес»: Якубович предложил платить главе Минтруда «пенсионную зарплату»

Телеведущий Леонид Якубович, который заявил, что получает пенсию в размере 23 тыс. руб., предложил установить такую же зарплату министру труда и социальной защиты, сообщает РИА Новости .

Размер своей пенсии телеведущий накануне назвал в интервью «Телепрограмме». По его словам, он не снимает эти деньги со счета, поскольку пока получает зарплату.

«Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?» — говорил он.

Якубович заявил, что проблемой мизерных пенсий должны заниматься профсоюзы, отдельные обращения не смогут повлиять на власти, пишет РБК.

«Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тыс. руб. в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос», — сказал он.

По мнению телеведущего, адекватная пенсия должна быть достаточной для нормальной жизни человека, «который всю свою жизнь посвятил этой стране».

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

Особое мнение

Между тем глава Союза пенсионеров призвал российских звезд «постыдиться» говорить о размере своих пенсий.

Деятелям культуры и шоу-бизнеса не следует жаловаться на маленькие пенсии — такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться. Я не одобряю такие высказывания, они не от знания. Это способ завоевать какие-то симпатии», — сказал сенатор.

Рязанский предположил, что многие знаменитости, дожив до пенсии, начинают удивляться размеру выплат, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами.

«Они просто все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию. Для них пенсия в 20−30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — подчеркнул сенатор.

И добавил, что его пенсия составляет чуть больше 19 тыс. рублей.