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Жизнь

Правительство предложило разглашать врачебную тайну семье умершего

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наделить Минздрав полномочиями по утверждению порядка дачи гражданином или его законным представителем письменного согласия на разглашение врачебной тайны, сообщает ТАСС.

Врач.
Врач.
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Проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ, в котором отмечается, что медорганизации обязаны предоставлять родственникам умершего пациента документы о ходе лечения и причинах его смерти.

Кабмин предлагает установить, что сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников. Для этого пациент при жизни должен оформить соответствующее письменное согласие, пишет bfm.ru.

Правительство также предлагает предоставить родственникам получать сведения о состоянии здоровья пациента (с его согласия) и знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья.

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