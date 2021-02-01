Российское правительство «зальет деньгами» проблемы с коронавирусом

31 января правительство РФ сообщило на сайте о выделении 68,5 млрд рублей, которые будут направлены на выплаты гражданам, потерявшим временно работу из-за распространения коронавирусной инфекции.

Деньги предназначены для выплат социальных пособий в ! квартале 2021 года. Оформить пособие можно будет через Фонд социального страхования РФ, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Таким образом Михаил Мишустин и кабмин закладывают определенную «финансовую подушку безопасности» на тот случай, если число зараженных коронавирусом по-прежнему будет оставаться высоким в России.

Кроме того, Мишустин сообщил, что «со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления больничных выплат — то есть они будут оформляться и выплачиваться автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил». Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий такое правило.

По данным на 1 февраля, в России зарегистрировано 3 млн 832 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.