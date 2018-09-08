Российской певице ампутировали два пальца после аварии

Певице Насте Кудри, дочери состоятельного бизнесмена Игоря Кудряшкина, ампутировали два пальца правой руки после крупного ДТП в Ницце. Фото последствий аварии она опубликовала 7 сентября в Instagram .

«Мы все по-разному преодолеваем трудности. Все по-разному переживаем. Я понимаю, что моё происшествие не лишило меня

дееспособности. Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для моих песен пальцев вполне хватает», — написала Анастасия.

Она также добавила, что восхищается всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя.

Как сообщил StarHit, певица поехала в Ниццу месяц назад поддержать свою маму в танцевальном конкурсе. И попала там в аварию: она ехала по горному серпантину, навстречу выехал автомобиль, Настя резко вывернула руль и упала со скалы высотой 18 м.

Публикация от Nastya Kudry (@nastyakudry) 16 Июн 2018 в 8:30 PDT

Сначала певица предпочитала молчать о случившемся, то теперь она намерена рассказать о своей беде во всеуслышание, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Этому происшествию Настя, по словам ее агента Филиппова, посвятила песню.

Своего увечья она не стесняется и не прячет его.

На счету 22-летней Насти Кудри десятки композиций и дуэт с Ольгой Бузовой. В одном из ее клипов снялся американский актер Кэм Жиганде, известный по фильму «Сумерки».