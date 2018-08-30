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1 сентября
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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о своих пластических операциях

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что действительно корректировала внешность с помощью пластических хирургов.

Звёзды Comedy Woman в Яровом. 15 июля 2017 года.
Звёзды Comedy Woman в Яровом. 15 июля 2017 года.
www.instagram.com/shestakovaany

«Самый популярный вопрос, который мне задают, это „Сколько пластических операций я сделала?“. Их было много! Зарабатывать я начала достаточно рано, потому что операции стоят денег. Но я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, все равно рано или поздно возраст возьмет свое. Мне 33, а все думают, что 35!», — рассказывает Варнава, пишет 7days.ru.

А фигура — результат ДНК-наследственности и собственных усилий артистки. Просто девушка обожает танцы. Именно этот вид физической активности, по словам Варнавы, позволяет ей всегда оставаться в форме.

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