Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о своих пластических операциях

«Самый популярный вопрос, который мне задают, это „Сколько пластических операций я сделала?“. Их было много! Зарабатывать я начала достаточно рано, потому что операции стоят денег. Но я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, все равно рано или поздно возраст возьмет свое. Мне 33, а все думают, что 35!», — рассказывает Варнава, пишет 7days.ru.