Исинбаева сменила прическу и стала походить на Варнаву из Comedy Woman

20 марта двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева представила поклонникам свой новый имидж после родов.
Елена выложила в Instagram снимок с новой прической и удивила подписчиков тем, что стала очень похожа на Екатерину Варнаву из Comedy Woman.
Что бы вы не говорили, я буду выкладывать то, что хочу... смешные видео, сумасшедшую собаку, себя в пижаме.. писать о том, что для меня важно.. я буду делиться с вами позитивными новостями (ну по крайней мере по моему мнению)😊😊 я действительно хочу, чтобы мы вместе с вами отвлекались от этого информационного инстаболота и узнавали, что например на Алтае благодаря новому оборудованию стали делать сложные операции по пересадке органов.. и делать успешно👆🏽Или что у нас крутые спортсмены, которые побеждают не смотря ни на что💪🏽💪🏽💪🏽 Женя Медведева, Алина Загитова, привет😘😘 Это люди... которые заслужили «спасибо»! Это моя позиция, это мое право... кому что-то не нравится - просто проходите мимо.. не портите ни мне, ни себе настроение😊😊😊 P.S. спасибо доброжелателям за бот-атаку вчера... такой активности в моем инстаграм давно не было🤪 надеюсь вы сегодня спали нервно👌🏼
Напомним, что в Феврале у Исинбаевой родился сын. Это второй ребенок в семье Елены и ее мужа Никиты Петинова. Старшая дочь у пары Ева родилась в июне 2014 года.
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