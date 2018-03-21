Исинбаева сменила прическу и стала походить на Варнаву из Comedy Woman

Елена выложила в Instagram снимок с новой прической и удивила подписчиков тем, что стала очень похожа на Екатерину Варнаву из Comedy Woman.

Напомним, что в Феврале у Исинбаевой родился сын. Это второй ребенок в семье Елены и ее мужа Никиты Петинова. Старшая дочь у пары Ева родилась в июне 2014 года.