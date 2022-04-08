Росстат назвал предварительное число жителей России

В России постоянно проживают порядка 147 млн человек, пишет ТАСС со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова. Он привел предварительные итоги переписи населения — цифра может измениться.

Итоговое значение, по его предположению, может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400−500 человек в большую или меньшую сторону.

Окончательные данные Росстат представит в мае, а полные данные ведомство опубликует до конца декабря текущего года.

«В июне появится распределение по муниципальным районам и муниципальным образованиям. Потом уже будет появляться информация по возрастному составу, образованию, национальностях, о владении языками, миграции, коренных малочисленных народах. И так вплоть до декабря, когда появится информация о жилищных условиях и характеристиках рабочей силы», — сказал Малков.

В Алтайском крае, по последним актуальным данным, живет 2,2 млн человек.