1 июля 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Рост реальных заработных плат в России в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте, сообщает РИА «Новости».

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Под реальное зарплатой понимается средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с мартом 2021 года в апреле она выросла на 2,5%. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 2,9% в годовом выражении.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%", — цитираует доклад Росстата издание.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла — на 3,1%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость