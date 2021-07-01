Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Рост реальных заработных плат в России в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте, сообщает РИА «Новости».

Под реальное зарплатой понимается средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с мартом 2021 года в апреле она выросла на 2,5%. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 2,9% в годовом выражении.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%", — цитираует доклад Росстата издание.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла — на 3,1%.