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Жизнь

Росстат подсчитал, насколько за прошедший год обеднели россияне

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с предшествующим годом, свидетельствуют материалы Росстата.

Накопления. Доход.
Накопления. Доход.
Pixabay.com

По сведениям службы, в четвертом квартале минувшего года они снизились на 1,7% в годовом выражении.

Как сообщает «Коммерсант», Росстат также улучшил оценку роста реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года с 0,7% до 1%. При этом их падение во втором и третьем квартале, согласно уточненной оценке, составило 7,9% и 5,3%.

В предыдущей редакции оценки падение за второй квартал составляло 8,4%, а за третий — 4,8%.

Напомним, Минэкономики ожидает падения реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году на 3%. Министерство полагает, что в 2021 году они вырастут на 3%.

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