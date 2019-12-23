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«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink

«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ. В новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты.

«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink.
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink.
ПАО "Ростелеком"

По подписке «Для праздников» зрителей ждут более 13 000 фильмов и эпизодов лучших сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов.

Принять участие в акции и получить доступ к коллекции можно, подключив подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на любом гаджете и на SMART TV. После подключения к тарифу смотреть контент можно на любом устройстве под одной учетной записью.

Акция действует до 31 января 2020 года. После окончания бесплатного месяца стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.

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