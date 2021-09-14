14 сентября 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
106

«Ростелеком» и партнеры поздравили барнаульцев с Днем города

«Ростелеком» в День города, 11 сентября, пригласил поздравить жителей Барнаула своих партнеров, участников программы лояльности клиентов. Компания приветствовала горожан на ул. Мало-Тобольской (барнаульский Арбат), популярном месте отдыха и развлечений.

День города на барнаульском Арбате.
День города на барнаульском Арбате.
ПАО "Ростелеком"

На празднике, который совпал с началом учебного года, «Ростелеком» представил сразу две языковые школы. Образовательный центр «ИМКА Прайм» провел для детей мастер-класс по термомозаике, а «Биг Бен 22» — развлекательную программу. Сама компания познакомила горожан с цифровым образовательным сервисом «Лицей». Промоутеры рассказали, как пользоваться услугой и разыграли сертификаты на бесплатный доступ к порталу.

В фотозоне «Лицей», рядом с осенними атрибутами, оператор разместил школьные принадлежности — учебники, карандаши и рюкзак. Дети и взрослые с удовольствием позировали профессиональному фотографу, чтобы потом бесплатно скачать снимки с @rt_loyalty, официального аккаунта программы лояльности Алтайского филиала компании в Instagram.

Ирина Белкина,
заместитель директора Алтайского филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом:

— Каждый год мы выходим на уличные площадки, чтобы поздравить горожан с очередной годовщиной краевой столицы. Сегодня услугами компании пользуется каждая третья барнаульская семья. Скоростной интернет и цифровое ТВ доступны большинству горожан и жителям пригородных поселков. Сервис «Лицей», который мы представили в этот раз, — настоящий помощник в онлайн-учебе. На нем размещены видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс. Школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться с домашним заданием или подготовиться к ЕГЭ.

В течение праздника «Ростелеком» дарил владельцам дисконтных карт компании сувениры и подарки.

День города на барнаульском Арбате.
День города на барнаульском Арбате.
ПАО «Ростелеком»

Справка

Программа лояльности клиентов «Ростелекома» действует с 2017 года и насчитывает более ста организаций. Компания, по условиям проекта, дарит сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой 5 — 50 процентов на покупку вещей или на обслуживание в торговых и сервисных компаниях. Партнеры, в свою очередь, получают дополнительную возможность продвижения, а также поддержку цифрового оператора при проведении публичных мероприятий.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость