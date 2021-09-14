«Ростелеком» и партнеры поздравили барнаульцев с Днем города

На празднике, который совпал с началом учебного года, «Ростелеком» представил сразу две языковые школы. Образовательный центр «ИМКА Прайм» провел для детей мастер-класс по термомозаике, а «Биг Бен 22» — развлекательную программу. Сама компания познакомила горожан с цифровым образовательным сервисом «Лицей». Промоутеры рассказали, как пользоваться услугой и разыграли сертификаты на бесплатный доступ к порталу.

В фотозоне «Лицей», рядом с осенними атрибутами, оператор разместил школьные принадлежности — учебники, карандаши и рюкзак. Дети и взрослые с удовольствием позировали профессиональному фотографу, чтобы потом бесплатно скачать снимки с @rt_loyalty, официального аккаунта программы лояльности Алтайского филиала компании в Instagram.

Ирина Белкина,

заместитель директора Алтайского филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом:

— Каждый год мы выходим на уличные площадки, чтобы поздравить горожан с очередной годовщиной краевой столицы. Сегодня услугами компании пользуется каждая третья барнаульская семья. Скоростной интернет и цифровое ТВ доступны большинству горожан и жителям пригородных поселков. Сервис «Лицей», который мы представили в этот раз, — настоящий помощник в онлайн-учебе. На нем размещены видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс. Школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться с домашним заданием или подготовиться к ЕГЭ.

В течение праздника «Ростелеком» дарил владельцам дисконтных карт компании сувениры и подарки.

День города на барнаульском Арбате. ПАО «Ростелеком»

Справка

Программа лояльности клиентов «Ростелекома» действует с 2017 года и насчитывает более ста организаций. Компания, по условиям проекта, дарит сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой 5 — 50 процентов на покупку вещей или на обслуживание в торговых и сервисных компаниях. Партнеры, в свою очередь, получают дополнительную возможность продвижения, а также поддержку цифрового оператора при проведении публичных мероприятий.