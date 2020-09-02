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«Ростелеком» и партнеры в Барнауле помогли собрать детей в школу

В августе «Ростелеком» и представители малого бизнеса Барнаула организовали в Instagram познавательный семейный квест «Первоклассник"* и розыгрыш призов. Победители получили в подарок денежный приз, сертификаты в магазины детской одежды, а также полезные призы к школе от федерального оператора.

Победительница розыгрыша Евгения Смольникова с детьми: Ариной и Настей.
Победительница розыгрыша Евгения Смольникова с детьми: Ариной и Настей.
ПАО «Ростелеком»

Участники веселого познавательного квеста должны были подписаться на аккаунты организаторов и решить подготовленные для них задания. Например, Центр развития мозга и интеллекта Neuroum попросил найти на рисунке фигурку, которая повторяется дважды. Языковой центр Lingvoteka предложил поиграть в слова на английском, а студия инженерно-технического творчества для детей и подростков Stem-центр — угадать, какой предмет изображен на фотографии.

«Ростелеком» представил в своем задании услугу «Ростелеком. Лицей». Игрокам необходимо было оформить подписку на услугу с бесплатным тестовым периодом семь дней и узнать количество развивающих занятий для начальной школы.

Успешно прошла все задания Наталья Селтсова и выиграла денежный приз в пять тысяч рублей. Еще шесть игроков получили в подарок по ведерку мороженого. «Какое счастье стать победителем этого невероятного квеста, да еще получить реальный подарок. Вот так происходят чудеса. Большое спасибо организаторам», — написала на своей странице @frauen_dorf в Instagram Наталья.

Победители розыгрыша.
Победители розыгрыша.
ПАО «Ростелеком»

Победитель розыгрыша определялся методом случайных чисел среди участников, которые выполнили все условия и оставили свои комментарии в аккаунтах организаторов. Обладателем подарочных сертификатов в Республику Kids, магазин детской обуви KeddoKids и сеть магазинов «Спортивный мир» стала Евгения Смольникова, мама двух детей. Еще трем участникам «Ростелеком» подарил брендированные детские часы, блокноты, ручки и чехлы для сменной обуви.

«Из-за пандемии каникулы для школьников были не такими радостными. В последний летний месяц мы хотели еще раз поиграть и повеселить всех в онлайне, а заодно помочь взрослым собрать детей в школу. Надеемся, наши призы и подарки облегчат сборы в школу», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

*Идею квеста «Первоклассник» разработала руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина.

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