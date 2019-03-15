«Ростелеком» наградил лучших алтайских леди.

Национальный оператор связи принял участие в весенних праздниках и вручил финалисткам конкурса «Суперледи» 27 сертификатов на бесплатный доступ в интернет. Праздники прошли в торгово-развлекательных центрах «Galaxy» Барнаула, «Радуга» Рубцовска и «Ривьера» Бийска.

Битва за звание «Суперледи» конкурса, организованного ТРЦ «Galaxy», началась с народного голосования в соцсетях, где девушки оставляли заявки на участие. В итоге в каждом городе в финал вышли по три команды из трех девушек. На праздничных площадках в торговых центрах конкурсантки показывали презентации с рассказом о себе и своих талантах, создавали с помощью профессионального стилиста и манекенов ультрамодный женский образ, делали «живым» моделям прически и макияжи, танцевали и даже пытались читать мысли и понимать без слов. Победителями и обладателями почетного титула «Суперледи» стали команды, получившие от жюри конкурса наибольшее баллов.

За первое место «Ростелеком» подарил девушкам сертификаты с бесплатным доступом в интернет в течение 12 месяцев, за второе и третье места — аналогичные сертификаты со сроком действия полгода и четыре месяца.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Ежегодно мы вместе с представителями фэшн-индустрии и партнерами Программы лояльности* «Ростелекома» выходим на площадки торговых центров, чтобы провести весенний праздник в честь 8 марта, рассказать о наших услугах и бонусах и поддержать победительниц конкурсов полезными подарками.

В течение праздника бьюти-профессионалы предлагали зрителям бесплатные экспресс-макияжи, укладки, парафинотерапию, а для самых маленьких — мастер-класс по итальянскому языку. Участниками весенних праздников в городах края стали более тысячи человек.

*Бесплатная дисконтная карта Программы лояльности «Ростелекома» действует на территории Алтайского края в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Яровом и Горняке. Карту можно получить в офисах продаж и обслуживания компании. Партнеры программы — магазины, автосалоны, ритейлеры одежды и обуви, аптеки, салоны красоты, обучающие центры. Полный перечень размещен на @rostelecom.altai в сети Инстаграм. Владелец карты получает право на скидку 5−20 процентов на товары и услуги.