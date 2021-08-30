«Ростелеком» наградил организаторов кибертурнира из Алейска

Лицеистам вручены сертификаты с бесплатным доступом к тарифу «Игровой». ПАО"Ростелеком"

Онлайн-турнир проходил по игровым дисциплинам Brawl Stars, World of Tanks Blitz, Counter Strike GO и PUBG Mobile. В соревнованиях участвовали 360 школьников из более чем 40 регионов России и стран ближнего зарубежья — Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карелии, Чечни, Украины, Белоруссии и других.

Наталья Черемнова,

учитель лицея , руководитель научного общества учащихся и куратор турнира:

— Наши лицеисты уже имели опыт участия в подобных турнирах на всероссийском уровне и решили выступить с инициативой проведения своего. Директор и педагоги поддержали идею и оказали поддержку в этом новом непростом деле. Киберспорт для нас — это обучение командной работе, игровой этике и коммуникациям в цифровом мире. Благодаря таким турнирам у школьников развивается стратегическое и тактическое мышление, навык быстрого принятия решений, креативность и многое другое.

Алтайский филиал «Ростелекома» впервые отошел от собственных правил и наградил не только игроков, но и организаторов соревнований — учащихся девятых классов алейского лицея. В течение лета ребята провели большую работу по подготовке соревнований, во время состязаний вели трансляции, комментировали матчи в прямом эфире и взаимодействовали с командами.

Поскольку сами лицеисты участвуют в киберсоревнованиях, компания вручила им сертификаты с бесплатным доступом к тарифу «Игровой», который разработан специально для геймеров и, кроме высокой скорости, дает игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming, MY. GAMES и 4game. «Ростелеком» также помог приобрести оборудование на турнир для проведения стрима.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

— Мы уже несколько лет сотрудничаем с региональными федерациями по компьютерному спорту в Алтайском крае и в Республике Алтай. Считаем, что киберспорт повышает самодисциплину, тренирует волю к победе и укрепляет командный дух. Кроме тарифа «Игровой», для подготовки к турнирам мы предлагаем мощный домашний роутер «Игровой RT-X», который поддерживает 18 популярных онлайн-игр и суммарную скорость передачи данных до 2 Гбит/с.

Справка

«Ростелеком» вместе с тарифом «Игровой» предлагает геймерам «Игровой маркет» на market.rt.ru, где доступно более двух тысяч игр от 48 российских и зарубежных издателей, а также облачные игры Nvidia от GFN.RU.