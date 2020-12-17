Накануне вручения премии «Алтапресс» по традиции провел ряд экспертных советов с представителями отраслевых рынков. Участники встреч подвели итоги года, обсудили наиболее значимые проекты и сформировали список топ-менеджеров компаний для номинации премии «Народный менеджер 2020 года».

По итогам заседания экспертного совета по IT-рынку «Ростелеком» был назван победителем в отраслевой номинации. Выступавший на заседании министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил в числе успешных проектов организацию компанией горячих линий (call-центров) для консультаций по COVID-19 в поликлиниках Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Работы были проведены меньше чем за неделю и позволили перераспределить нагрузку на телефонные линии учреждений здравоохранения, а также снизить напряженность в обществе во время второй волны пандемии.

«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT. Анна Зайкова «Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT. Анна Зайкова «Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT. Анна Зайкова «Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT. Дмитрий Лямзин

По итогам всех экспертных советов организаторы премии «Менеджер года» сформировали список из 32 руководителей компаний и организаций и включили их в лонг-лист номинации «Народный Менеджер 2020 года». Для определения победителя на сайте altapress.ru было организовано всенародное голосование, которое продолжалось в течение недели.

Лидером голосования и обладателем звания «Народный менеджер 2020 года» стал директор Алтайского филиала Сергей Лавренюк, набравший более 15 тысяч голосов.

Сергей Лавренюк. Фото: Анна Зайкова

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала: