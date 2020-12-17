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«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT

Алтайский филиал «Ростелекома» вошел в число номинантов ежегодной премии «Менеджер года», организованной издательским домом «Алтапресс». XIX церемония награждения руководителей бизнес-компаний состоялась 14 декабря в Барнауле.

«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
Анна Зайкова

Накануне вручения премии «Алтапресс» по традиции провел ряд экспертных советов с представителями отраслевых рынков. Участники встреч подвели итоги года, обсудили наиболее значимые проекты и сформировали список топ-менеджеров компаний для номинации премии «Народный менеджер 2020 года».

По итогам заседания экспертного совета по IT-рынку «Ростелеком» был назван победителем в отраслевой номинации. Выступавший на заседании министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил в числе успешных проектов организацию компанией горячих линий (call-центров) для консультаций по COVID-19 в поликлиниках Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Работы были проведены меньше чем за неделю и позволили перераспределить нагрузку на телефонные линии учреждений здравоохранения, а также снизить напряженность в обществе во время второй волны пандемии.

«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
Анна Зайкова
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
Анна Зайкова
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
Анна Зайкова
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
«Ростелеком» наградили за успешные проекты в сфере IT.
Дмитрий Лямзин

По итогам всех экспертных советов организаторы премии «Менеджер года» сформировали список из 32 руководителей компаний и организаций и включили их в лонг-лист номинации «Народный Менеджер 2020 года». Для определения победителя на сайте altapress.ru было организовано всенародное голосование, которое продолжалось в течение недели.

Лидером голосования и обладателем звания «Народный менеджер 2020 года» стал директор Алтайского филиала Сергей Лавренюк, набравший более 15 тысяч голосов.

Сергей Лавренюк.
Сергей Лавренюк.
Фото: Анна Зайкова

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала:

— За 28 лет моей работы в «Ростелекоме» оператор традиционных услуг связи превратился в крупнейшего цифрового провайдера, и сейчас мы смело соревнуемся с ITкомпаниями и представляем для них серьезную конкуренцию. Моя победа в народном голосовании заслуженно принадлежит коллективу. В Алтайском филиале сформировалась настоящая команда профессионалов и преданных делу людей.

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