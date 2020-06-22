«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдением на ЕГЭ девять тысяч аудиторий

«Ростелеком» завершает установку в Сибири системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Видеокамерами в пунктах проведения и в региональных центрах обработки информации будут оборудованы 9 420 помещений, что на 1,5% больше, чем в 2019 году.

В Алтайском крае «Ростелеком» установит камеры в 1043 аудитории, по две — в каждую. В обзор попадают участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году «Ростелеком» для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.

В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, подключать камеры во многих школах было проще из-за того, что дети перешли на дистанционное обучение и работать можно было в дневное время. Также из-за сдвига экзаменов изменились сроки установки видеонаблюдения.

Николай Зенин,

вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

Выпускники сейчас находятся в непростой ситуации: из-за коронавируса экзамены несколько раз переносили и меняли привычное расписание. Так что поводов переживать и беспокоиться прибавилось и у школьников, и у педагогов. Но за прозрачность проведения ЕГЭ можно не волноваться: «Ростелеком» не первый год обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников Сибири.

Справка: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила, что 29 и 30 июня 2020 года пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, во время которых будут тестировать все экзаменационные процедуры. Этап очной сдачи ЕГЭ начнется с 3 июля.

ПАО «Ростелеком»