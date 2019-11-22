«Ростелеком» открыл волшебный портал в сказку для алтайских детей

«Ростелеком» открыл в Алтайской резиденции Деда Мороза, расположенной в торговом центре «Праздничный» Барнаула, новую зону развлечений, в которой сочетаются чудеса и современные технологии. 18 ноября, в день рождения главного волшебника страны и официального открытия сказочного дома, комнату чудес оценили первые участники предновогодних представлений.

Алтайская резиденция состоит из нескольких сказочных локаций, с которыми гид Мечтуха вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой знакомят маленьких гостей. Дети помогают делать волшебное мороженое, знакомятся с выставкой чудесных варежек, играют в снежки и ищут специальные кристаллы, чтобы войти в волшебный портал. Когда нужная дверь открывается, маленькие зрители попадают в похожий на матрицу коридор с мерцающими светодиодными лентами.

Алтайская резиденция Деда Мороза. Алтайская резиденция Деда Мороза. Алтайская резиденция Деда Мороза.

На стенах портала световыми лайтбоксами оператор изобразил историю развития связи — от телефонии до цифрового телевидения и интернета. Тактильная зона, в которой малыши раздвигают горящие огоньками шторки, символизирует переход из сказочного мира в настоящий. В конце путешествия малыши водят «волшебными» фонариками по стенам, собирая буквы в слово «Ростелеком». От приложенных к стене ладошек разбегаются огоньки и соединяются на логотипе компании, после чего портал открывается и выпускает детей в реальный мир.

Алтайская резиденция Деда Мороза. Алтайская резиденция Деда Мороза. Алтайская резиденция Деда Мороза.

Идею показать современные технологии как чудо специалисты «Ростелекома» вынашивали несколько месяцев. Ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева: «Участники представления должны понять, что в жизни тоже есть чудеса, просто звучат они привычно: "интернет", "телефон", "цифровое телевидение". Нажав на кнопку ТВ-пульта, попадаешь в мир сказок и приключений, интернет дает ответ на все вопросы, а по телефону можно услышать голос любимой бабушки. Волшебный портал "Ростелекома" показывает, что современные технологии делают повседневную жизнь комфортной и интересной».

Алтайская резиденция Деда Мороза.

Общая площадь портала занимает 29 квадратных метров. На изготовление конструкции и оформление 14-метрового коридора помещения ушло две недели. Сделать чудо «Ростелекому» помогали одно из ведущих рекламных агентств Барнаула и дизайнеры Алтайской резиденции Деда Мороза. Во время новогодних представлений волшебный портал увидят тысячи алтайских детей.

«Ростелеком» сотрудничает с Алтайской резиденцией с 2017 года. Компания выступала организатором встреч жителей края с российским Дедом Морозом из Великого Устюга, помогала обустроить помещение сказочного дома, поддерживала краевой конкурс новогодних варежек и массовые уличные праздники.

Справка:

Алтайская резиденция — единственное официальное представительство Деда Мороза в регионе. Музей сказок, добра и волшебства работает круглый год и признан туристическим брендом края.