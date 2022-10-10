«Ростелеком» передал книгу о кибербезопасности в детские библиотеки Алтайского края.

«Дети по своей природе очень доверчивы и ранимы, поэтому легко могут стать жертвами интернет-мошенников. Книга по кибербезопасности, которую теперь можно взять в библиотеках, призвана научить школьников, как защитить себя от опасных ситуаций, возникающих в виртуальном мире. Издание будет также полезно для педагогов и родителей», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.
Автор книги, ИТ-журналист Станислав Макаров, подробно рассказывает, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей и куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой виртуального буллинга. В «Ростелекоме» уверены: чтобы успешно противостоять киберпреступникам, необходимо понимать, как именно они атакуют, в какие слабые места бьют, и уметь грамотно выстроить в ответ линию обороны.
Большую часть экземпляров издания федеральный оператор передал в фонд Алтайской краевой библиотеки имени Н.К. Крупской и детские библиотеки в районах края. Еще несколько книг компания подарила Центральной детской библиотеке имени К.И. Чуковского в Барнауле.
«Мы высоко оценили содержание книги: очень просто и понятно о сложном и важном. Такой формат подачи материала ценится в библиотеках, работающих с детской и подростковой аудиторией, и безо всякого сомнения, будет пользоваться спросом. Стоит отметить, что это издание есть как в печатном, так и в электронном виде, что делает его доступным для более широкого круга читателей», — поделилась библиотекарь отдела автоматизации и издательской деятельности Алтайской краевой библиотеки имени Н.К. Крупской Ксения Бычкова.
Скачать или прочитать книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно по ссылке: www.company.rt.ru