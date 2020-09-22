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«Ростелеком» подарил барнаульцам «Квартирник на Набережной»

«Ростелеком» в честь 290-летия Барнаула устроил на городской набережной праздничный концерт, поддержал танковый биатлон на правом берегу Оби и массовые гуляния на барнаульском «Арбате» (ул. Мало-Тобольская).

«Ростелеком» подарил барнаульцам «Квартирник на Набережной».
«Ростелеком» подарил барнаульцам «Квартирник на Набережной».
ПАО "Ростелеком"

18 сентября федеральный оператор выступил партнером в организации показательного выступления бронетанковой техники, в котором участвовали войсковая часть из села Топчиха и подразделения федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России. На своей фотозоне и табличках с хештегами «Ростелеком» презентовал тариф «Игровой», разработанный специально для киберспортсменов и геймеров. Кроме высокой скорости, в тариф включены игровые опции компании Wargaming, известного разработчика знаменитой игры «World of Tanks».

Во время праздника на Мало-Тобольской оператор развернул фотозону, на которой представил горожанам образовательный портал «Ростелеком. Лицей». К новому учебному году компания обновила и расширила онлайн-сервис. Теперь на портале можно смотреть видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

«Ростелеком» подарил барнаульцам «Квартирник на Набережной».
«Ростелеком» подарил барнаульцам «Квартирник на Набережной».
ПАО «Ростелеком»

Для демонстрации услуги на площадке «Ростелекома» установили школьную парту с глобусом и томиками Александра Дюма, украсив «школьный» интерьер наборами из осенних листьев, цветов и ягод. Участникам фотосессии компания дарила учебные закладки и расписание уроков. Партнеры «Ростелекома», языковой центр «ИМКА-Прайм» и Центр детских инноваций NEXT, представили в играх два учебных направления — английский язык и роботехнику, которые также можно изучать с помощью портала «Ростелеком. Лицей».

А 19 сентября компания провела для барнаульцев трехчасовой «Квартирник на Набережной». На концертной площадке оператора Ольга Грушева и группа GROO исполняли перед сотнями горожан кавер-версии популярных песен. В перерывах ведущий Артем Востриков развлекал гостей конкурсами и дарил подарки.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— В течение двух дней мы присутствовали в самых массовых местах праздника в честь юбилея Барнаула и старались поднять горожанам настроение незабываемым зрелищем, хорошей музыкой, вокалом и, конечно, призами и подарками.

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