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«Ростелеком» подарил доступ в Wink и конструктор маленькому гению из Барнаула

Федеральный оператор вручил приз «Симпатия» в номинации «Гений» 5-летнему жителю города Барнаула Сереже Дорофееву. Награждение состоялось после подведения итогов краевого онлайн-конкурса детских талантов «Лучше всех», на котором «Ростелеком» выступил генеральным партнером. Компания подарила семье мальчика сертификат на бесплатное пользование интернетом и цифровым видеосервисом Wink в течение четырех месяцев.

Сергей Дорофеев.
Сергей Дорофеев.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»
Организатором конкурса в Instagram стала Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке барнаульских компаний из сферы детской индустрии развлечений. В состязании участвовали более 150 алтайских детей, которые прислали жюри видео о своих талантах. В итоге в шести номинациях за успехи в спорте, искусстве, знании иностранных языков, географии и изобретательстве дипломы и награды получили 32 ребенка. Обладателем Гран-при краевого конкурса «Лучше всех» стал Тимур Печёркин (7 лет), которому организаторы вручили главный приз — 10 тысяч рублей.

Мама Сережи Дорофеева Евгения (@dorofeeva.evgenija) отправила на конкурс видео, на котором мальчик демонстрирует собственные изобретения — вентилятор и летающую доску. Отверткой и молотком мальчик орудует с трех лет. По словам мамы, все, что он уже сделал, не вмещается в один ролик: сконструировал дом из коробок, самолеты из деревяшек, мотоцикл из ящика. После чего пытался совершенствовать свои творения. Сейчас Сережа осваивает паяльник.

Полина Азмеева,
член жюри конкурса, ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома»:

«Ростелеком» постоянно разрабатывает инновационные продукты и внедряет новые цифровые сервисы. В Сереже Дорофееве мы как раз увидели дух изобретательства. Возможно, это будущий инженер или ученый-изобретатель. В видеосервисе Wink в разделе «Ростелеком. Лицей» он вместе с родителями может пройти обучение по робототехнике, узнать, что такое большие данные и виртуальная реальность. В онлайн-кинотеатре много мультфильмов и фильмов, которые можно смотреть всей семьей дома или в дороге одновременно на пяти устройствах. Надеемся, наш подарок будет полезен всем членам семьи.

На торжественном вручении диплома компания вместе с сертификатом на доступ в Wink подарила мальчику электронный конструктор, о котором он давно мечтал.

Справка

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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