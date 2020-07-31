«Ростелеком» подарил доступ в Wink и конструктор маленькому гению из Барнаула

Федеральный оператор вручил приз «Симпатия» в номинации «Гений» 5-летнему жителю города Барнаула Сереже Дорофееву. Награждение состоялось после подведения итогов краевого онлайн-конкурса детских талантов «Лучше всех», на котором «Ростелеком» выступил генеральным партнером. Компания подарила семье мальчика сертификат на бесплатное пользование интернетом и цифровым видеосервисом Wink в течение четырех месяцев.

Сергей Дорофеев. Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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Организатором конкурса в Instagram стала Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке барнаульских компаний из сферы детской индустрии развлечений. В состязании участвовали более 150 алтайских детейкоторые прислали жюри видео о своих талантах. В итоге в шести номинациях за успехи в спортеискусствезнании иностранных языковгеографии и изобретательстве дипломы и награды получили 32 ребенка. Обладателем Гран-при краевого конкурса «Лучше всех» стал Тимур Печёркин7 лет), которому организаторы вручили главный приз — 10 тысяч рублей.

Мама Сережи Дорофеева Евгения (@dorofeeva.evgenija) отправила на конкурс видео, на котором мальчик демонстрирует собственные изобретения — вентилятор и летающую доску. Отверткой и молотком мальчик орудует с трех лет. По словам мамы, все, что он уже сделал, не вмещается в один ролик: сконструировал дом из коробок, самолеты из деревяшек, мотоцикл из ящика. После чего пытался совершенствовать свои творения. Сейчас Сережа осваивает паяльник.

Полина Азмеева,

член жюри конкурса , ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома»:

«Ростелеком» постоянно разрабатывает инновационные продукты и внедряет новые цифровые сервисы. В Сереже Дорофееве мы как раз увидели дух изобретательства. Возможно, это будущий инженер или ученый-изобретатель. В видеосервисе Wink в разделе «Ростелеком. Лицей» он вместе с родителями может пройти обучение по робототехнике, узнать, что такое большие данные и виртуальная реальность. В онлайн-кинотеатре много мультфильмов и фильмов, которые можно смотреть всей семьей дома или в дороге одновременно на пяти устройствах. Надеемся, наш подарок будет полезен всем членам семьи.

На торжественном вручении диплома компания вместе с сертификатом на доступ в Wink подарила мальчику электронный конструктор, о котором он давно мечтал.

Справка

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).