«Ростелеком» поддержал акцию барнаульских волонтеров «Защитные маски»

Федеральный провайдер в сотрудничестве с барнаульскими фирмами помог изготовить специальные пластиковые маски для защиты детских врачей от COVID-19. Инициатором благотворительной акции выступил «STEM-центр», студия инженерно-технического творчества для детей и молодежи.

Александра Акимова,

директор по развитию «STEM-центра»:

Чтобы наше оборудование не простаивало в период самоизоляции, мы решили перейти на технологическое волонтерство: объединились с несколькими производителями для сокращения издержек и занялись изготовлением средств индивидуальной защиты. Финансовую помощь мы получали от частных лиц, компании «Фриматик» и «Ростелекома», нашего постоянного партнера. В итоге нам удалось предоставить алтайским врачам дополнительную защиту от вируса. Было приятно получать поддержку в это тяжелое для малого бизнеса время и одновременно осознавать, что делаешь полезную и важную работу.

ПАО «Ростелеком»

«STEM-центр» запустил в производство защитные маски из пластика в партнерстве с компаниями «Прометей», R3 Print и Moone. Модели в 3Д и чертеж для вырезания организаторы взяли у одной из чешских компаний, с помощью лазерного и 3Д-принтеров вырезали прозрачную часть масок и крепежные детали.

В апреле и мае волонтеры передали партии масок в Диагностический и Кардиологический центры, Железнодорожную больницу и городскую больницу № 5, в которой лечат больных коронавирусом. «Ростелеком» поддержал изготовление и доставку продукции в Алтайский Краевой клинический центр охраны материнства и детства и в детскую инфекционную больницу № 11 Барнаула. На крепежной части каждой маски была сделана надпись «С заботой. „Ростелеком“».

После передачи гуманитарного груза медперсонал сразу начал использовать новые средства индивидуальной защиты. Через несколько дней организаторы получили фотографии, на которых врачи показывали, как они общаются с маленькими пациентами в новых масках.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»: