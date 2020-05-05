«Ростелеком» поддержал детские онлайн-конкурсы о войне

«Ростелеком» выступил партнером конкурсов детских стихов и рисунков в Instagram, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором поэтического и художественного творчества стал Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива». Информация об условиях конкурсов размещена на @sportivnaya.inisiativa .

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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Чтобы стать участником конкурсовнужно подписаться на аккаунт организаторапрочесть на видео стихотворение либо нарисовать рисунока затем отправить запись по электронной почте или в WhatsApp.

В конкурсе рисунков «Великая Победа» принимают участие дети до 17 лет по трем возрастным категориям. Участники могут выполнить работы в любом художественном стиле — акварели, масле или графике. Итоги онлайн-рисования вместе с именами победителей будут озвучены 8 мая. За первое место в каждой номинации организаторы вручат спортивные самокаты.

Конкурс «Стихи, рожденные войной» проводится для детей от 8 до 13 лет и старше по четырем возрастным категориям. Прием работ на конкурс завершится 7 мая, после чего жюри также объявит победителей. Тройке лидеров в каждой номинации организаторы подарят рюкзаки, сладкие боксы, кружки, брелоки и другую сувенирную продукцию. Участник, который наберет самое большое количество лайков, получит в подарок сертификат на изготовление портрета на холсте.

Максим Зырянов,

председатель правления «Спортивной инициативы»:

День Победы навсегда останется всенародным, самым патриотическим и светлым праздником в России. Цель наших конкурсов — сохранить у молодого поколения память о войне и уважение к этой дате, как символу героического подвига советского народа.

Помимо «Ростелекома» проекты активно поддержали строительная компания «Жилищная инициатива», центр печати картин и портретов на холсте Holst_brn, Youtube-канал Titans Volleyball и кандидат в мастера спорта по волейболу из Барнаула Вадим Марков.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

Победа наших предков — историческая ценность страны. Мы хотим, чтобы современные дети с гордостью и уважением говорили о подвигах героев и выражали это в творчестве — через поэзию, живопись и музыку. Только так можно сохранить память о войне, которая унесла миллионы жизней.

После подведения итогов онлайн-конкурсов «Ростелеком» вместе с другим партнерами примут участие в акции «Бессмертный полк онлайн», которую 8 мая откроет на своей странице в Instagram Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива».

По словам организаторов, каждый участник онлайн-конкурсов и акции «Бессмертный полк-онлайн» получит брелок в знак благодарности за участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.