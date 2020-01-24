«Ростелеком» реализовал ряд совместных проектов с двумя образовательными учреждениями Барнаула. Учащимся бизнес-школы для подростков «Поколение Z» компания предложила необычные рабочие тетради, а языковому центру «ИМКА Прайм» разработала дизайн и напечатала тираж «Дневника успеваемости». В рамках сотрудничества крупнейший российский провайдер презентовал собственный онлайн-сервис для школьников «Ростелеком Лицей».

Ученикам бизнес-школы «Ростелеком» помог подготовить рабочие тетради, содержание которых с высказываниями успешных людей мотивирует на получение образования и воспитание внутренней дисциплины. На одной из страниц размещено и напутствие директора Алтайского филиала «Ростелекома» Сергея Лавренюка: «Желаю получить знания, которые помогут открыть свое дело, пройти путь от стартапа до предпринимателя и стать бизнесменом. Действуй, и все получится».

«Ростелеком» поддержал новые проекты образовательных учреждений Барнаула. ПАО «Ростелеком»

«Дневник успеваемости» представляет собой цветной картонный вкладыш с графиком уроков. Если ученик выполнил определенные задания на уроке, педагог крепит в дневник специальную наклейку-бонус. Три ученика, которые наберут самое большое количество бонусов, получат подарки от образовательного центра и «Ростелекома».

«Ростелеком» поддержал новые проекты образовательных учреждений Барнаула. ПАО «Ростелеком»

Оксана Павлова,

заместитель директора «ИМКА Прайм»:

" Дневник успеваемости" для дошкольников и детей младшего школьного возраста стал первым совместным проектом с «Ростелекомом». Мы уже получили первые отзывы от родителей, которые с одобрением отнеслись к введению в обучение дополнительного стимула. Надеемся, что эта идея повысит интерес к изучению иностранных языков и успеваемость наших учеников.

«Ростелеком» поддержал новые проекты образовательных учреждений Барнаула. ПАО «Ростелеком»

В рабочих тетрадях для образовательного центра компания рассказывает об услуге «Ростелеком Лицей». Это образовательный портал, который помогает улучшить школьные оценки, подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ и продвинуться в изучении конкретных предметов. Особенность ресурса — возможность пользоваться услугами консультантов и репетиторов в домашних условиях. Специальных приспособлений и умений для доступа к онлайн-сервису не требуется, только интернет и желание получать знания.