«Ростелеком» показал барнаульским школьникам «Лицей»

Федеральный провайдер до перехода школьников на дистанционное обучение провел в Барнауле квест для учащихся языкового центра «ИМКА Прайм» и познакомил ребят с образовательным порталом «Ростелеком. Лицей». С 23 марта компания, чтобы поддержать школьников и родителей, открыла доступ к этому цифровому сервису за симоволическую плату*.

Сервис рассчитан на школьников 1−11 классов, для которых компания собрала видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. Образовательный контент включает два направления — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

Учащиеся языкового центра «ИМКА Прайм». ПАО «Ростелеком»

Представители компании встретились с учениками 1−10 классов языкового центра и показали, как пользоваться порталом.

Полина Азмеева,

ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома»:

У младших классов повышенный интерес вызвали видеоуроки английского языка в формате мультфильмов, старшеклассникам мы показали на английском мастер-класс по кулинарии. В разделе «Развитие» познакомили ребят с курсом «Цифровая экономика», в котором школьники могут пройти обучение по робототехнике, кибербезопасности, узнать, что такое большие данные и виртуальная реальность. Это фишка нашей платформы, таких курсов на других образовательных площадках нет.

Сервис «Ростелеком. Лицей» позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Буклеты «10 правил информационной безопасности для настоящих киберзащитников». ПАО «Ростелеком»

Играя в квест по безопасности интернета, учащиеся языкового центра «ИМКА Прайм» разделились на две команды — «Программисты» и «Лого» — и соревновались в решении задач и ребусов. Каждому участнику встречи «Ростелеком» подарил специально разработанный для школьников буклет «10 правил информационной безопасности для настоящих киберзащитников», а также ручки и блокноты с логотипом компании.

*Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться, после чего перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить за доступ один рубль. Предложение действует до 30 апреля. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступно бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.