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«Ростелеком» помог выбрать волшебные варежки для алтайского Деда Мороза

«Ростелеком» выступил генеральным партнером краевого конкурса детского творчества «Варежки для Деда Мороза». Компания подарила победителям планшеты, фитнес-браслеты и поддержала городской праздник, устроенный в их честь в Барнауле.

«Ростелеком» помог выбрать волшебные варежки для алтайского Деда Мороза
«Ростелеком» помог выбрать волшебные варежки для алтайского Деда Мороза
Фото: ПАО «Ростелеком»

Организатором мероприятия выступила Алтайская резиденция Деда Мороза. На конкурс, который продолжался с 1 октября по 15 ноября, поступило более двух тысяч работ детей 3−17 лет. Ребята сделали варежки из дерева, стекла, макарон, бисера, бересты, железа, карамели, валяной шерсти. Здесь были представлены мобильные варежки, варежки-глобус, варежки-крысиные норки и другие. Жюри соревнования, в составе которого работал и представитель «Ростелекома», понадобилось несколько часов, чтобы определить лучшие работы.

Компания вручила детские планшеты Дарье Писанской (6 лет) за первое место среди дошкольников и Елизавете Литуевой (7 лет), победительнице среди школьников. Специальные призы — фитнес-браслеты — «Ростелеком» подарил Вадиму Покупаеву, Диане Копыловой, Елизавете Кучковой и Сергею Поцелуеву.

На городском празднике, который прошел 24 ноября на площадке ТРЦ «Праздничный», «Ростелеком» развлекал детей битвой валенками, а ростовая кукла Мышка Маруся с удовольствием позировала и фотографировалась с участниками мероприятия.

Волшебные варежки для алтайского Деда Мороза
Волшебные варежки для алтайского Деда Мороза
ПАО «Ростелеком»

Полина Азмеева,
ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы поражены уровнем мастерства и креативностью, которую показали алтайские дети. Все работы выполнены с душой, особой задумкой и заслуживают самой высокой похвалы. После оценки всех варежек стало понятно, что тройки победителей будет мало, и мы выделили специальные призы для других участников.

Одна часть конкурсных работ украсила экспозицию в тронном зале Алтайской резиденции Деда Мороза, другая часть будет продана с аукциона на благотворительном марафоне «Поддержим ребенка». Варежки с гербами и флагами разных стран организаторы направят почтой в сказочные резиденции иностранных волшебников. Алтайский дедушка уже встречает гостей резиденции в волшебных варежках одного из победителей конкурса.

Для справки:

Алтайская резиденция — единственное официальное представительство Деда Мороза в регионе. Музей сказок, добра и волшебства работает круглый год и признан туристическим брендом края. «Ростелеком» сотрудничает с организацией три года. Компания выступала организатором встреч жителей края с российским Дедом Морозом из Великого Устюга, помогала обустроить помещение сказочного дома, поддерживала краевой конкурс новогодних варежек и массовые уличные праздники. В ноябре 2019 года компания открыла в резиденции новую сказочную локацию «Волшебный портал».

ПАО «Ростелеком»

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