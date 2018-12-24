Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 декабря -22°C
80

«Ростелеком» поздравил алтайских малышей с новогодними праздниками

Компания помогла организовать новогодние утренники для самых маленьких, которые прошли 19−21 декабря в барнаульской школе для будущих мам «МамаРядом». Подарки и сладости от компании получили малыши до девяти месяцев.

Новогодний утренник в школе для будущих мам «МамаРядом».
Новогодний утренник в школе для будущих мам «МамаРядом».
Источник: ПАО "Ростелеком"

Детей и молодых мам у новогодней елки встречала сказочная Снегурочка. Организаторы приготовили для участников развивающие игры, конкурсы с призами, красочную фотозону, сладкий стол с воздушными пирожными и шоколадками «Ростелекома». Три новогодних утренника посетили 36 семей. Компания подарила малышам ползунки, комбинезоны и погремушки, а мамам на память о празднике приготовила фирменные чайные кружки и сувенирных снеговиков.

Юлия Жуйкова,
соучредитель школы для будущих мам «МамаРядом»:

Мы дружим с «Ростелекомом» почти два года и благодарны компании за то, что она помогает поднять гостям наших мероприятий настроение, сделать праздники ярким и запоминающимися.

Сотрудничество «Ростелекома» со школой началось в августе 2017 года, когда компания помогла провести День открытых дверей и праздник по случаю открытия организации по новому адресу. Продолжая партнерские отношения, в ноябре 2018 года оператор поддержал серию семинаров для молодых мам «InstaMAM PRO» с участием алтайских психологов и бизнес-тренеров.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Тема материнства и детства особенно важна для нас. Разрабатывая новые услуги, мы учитываем потребности современных мам, которые совмещают воспитание детей с карьерой, осваивают ИТ-технологии, успевая при этом вести домашнее хозяйство. «Ростелеком» предлагает для таких клиенток услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», умные домофоны, мультимедийную платформу Wink и другие цифровые сервисы. Наши услуги повышают комфорт, качество жизни и безопасность семьи.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость