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«Ростелеком» поздравил барнаульских девушек с праздником весны и красоты

Федеральный провайдер выступил партнером праздничной программы в Барнауле, организованной торгово-развлекательным центром Galaxy в честь 8 Марта.

Праздничная программа в честь 8 Марта.
Праздничная программа в честь 8 Марта.
Фото предоставлено ТРЦ Galaxy

В воскресный день на центральной площадке торгового центра для женщин играл духовой оркестр «Барнаульский Диксиленд», выступали танцоры студии Soffit. В бесплатной beauty-зоне мастера делали прически и макияж. В зоне блеск-тату девочкам предлагали блестящий аквагрим, а в соседней локации — участие в мастер-классе «Открытка маме». Специально для дам организаторы установили мольберты и устроили урок живописи: участницы занятия рисовали картины, которые потом получили в подарок. На празднике работала ярмарка готовых подарков.

«Ростелеком» развернул в зоне празднования украшенную цветными шарами фотозону. Во время фотосессии «Сказочный принц» усаживал подходивших гостей на «трон» и примерял туфельку потерявшейся «Золушки», а в перерывах предлагал дамам сладости.

С крупнейшим в Барнауле торгово-развлекательным центром мы сотрудничаем уже три года. Здесь работают более десятка партнеров Программы лояльности «Ростелекома», приходят за покупками тысячи клиентов компании. Мы активно участвуем в массовых праздниках, которые организует Galaxy. Для наc это возможность подарить барнаульцам радость и замечательное весеннее настроение, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Справка

Бесплатная дисконтная карта Программы лояльности «Ростелекома» действует на территории Алтайского края в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Яровом и Горняке. Карту, владелец которой получает право на скидку 5−20 процентов за товары и услуги, можно получить в офисах продаж и обслуживания компании. Партнеры программы — магазины, автосалоны, ритейлеры одежды и обуви, аптеки, салоны красоты, обучающие центры. Полный перечень размещен на @rt_loyality в сети Инстаграм.

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